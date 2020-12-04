受東北季風影響，今早氣象局針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

入冬最強冷空氣報導，今（4日）中部以北低溫下探13度。受東北季風影響，今早氣象局針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報；另外同時針對18縣市發布陸上強風特報。預估這波濕冷天氣要等到周日，東北季風稍微減弱，才有機會稍微回溫。

這波冷空氣最強時刻，預計落昨晚間到今日清晨，中部以北低溫下探13度，南部跟花東地區17到19度。沿海空曠地區氣溫會更低，有機會出現13-14度極端低溫。

這兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。

北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

外界關心是否會下雪，氣象局表示，昨夜至今晨晨低溫已達到高山降雪的溫度條件，搭配中層水氣若足夠，超過3000公尺高山，如玉山確實有機會迎接今年入冬以來的首次降雪。

紫外線方面，今天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及連江縣為綠色「低量級」，其餘地區皆為黃色「中量級」。

空品方面，今天南部須留意污染物較易累積，中部至雲嘉南沿海地區午後須留意風速較強，可能引發揚塵影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級，雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區則為「普通」等級，中部至雲嘉南沿海局部地區可能達橘色提醒等級。

(中時新聞網)