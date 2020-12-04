小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】全球快速暖化 聯國警告走向自殺

聯合國「世界氣象組織」（WMO）發布最新報告，指2011到2020年是有紀錄以來最熱的10年，2020年即將落幕，可望成為史上第2熱的年分。聯合國祕書長古特雷斯沉痛警告，世界正走在「自殺性」的道路上，各國必須採取行動，因為「疫情有疫苗，但地球暖化沒有」、「末日般的大火和洪水，以及熱帶氣旋和颶風，愈來愈成為新的日常狀態」。

【2】央行放手 新台幣收9年半新高

新台幣匯率勁揚，中央銀行原本鎮守「彭淮南防線」，態度卻出現鬆動。央行昨午盤後突然「放手」，出口商再爆恐慌性拋匯，新台幣盤中升勢猛烈，最高升抵28.401元，勁揚3.65角，終場以28.668元作收，收盤價創下逾9年半以來新高，升值9.8分；外匯專家李其展預測，新台幣強勢格局不變，明年農曆年節（2月）前後有挑戰28.0元關卡的機會。

【3】史無前例 林金貴殺人案 二度大逆轉

13年前涉嫌在高雄鳳山槍殺王姓計程車司機並遭判無期徒刑確定的林金貴，2015年憑一張證件照，成功拚再審並逆轉獲判無罪，但高雄高分院再審更一審認定，林男當年蓄髮長度與緝凶畫面中人物相似、證件照經鑑定非原始檔，且證人指證他曾擁槍、案發1小時後現身台南不無可能，3日再度逆轉，依殺人等罪改判無期徒刑，林金貴當庭請回。可上訴。

【4】學者酸打炒房 只見菜單未端菜

蘇揆昨宣示將以查緝紅單炒作、預售屋全面納管等5大面向措施遏止炒房；手段包括「查得到、看得到、課得到、住得到、防投機」。他並強調，房屋是用來居住，不是用來炒作的，還揚言「措施隨時加碼」；不過，學者卻打臉政府，認為「政府現在只是拿出菜單，菜根本沒端出來！」打炒房，不是玩真的！

【5】皇家到信功 檢舉電話拳拳到肉

信功「查水表」事件延燒，屏東縣府官員坦言，一通1999檢舉電話，等於是加快程序的催化劑，縣府反向追查發現致電門號曾停用，目前由1名外籍移工使用，更讓檢舉電話充滿疑雲。國民黨團昨質疑，從皇家傳承牛肉麵被檢舉工廠登記到信功，檢舉人拳拳到肉，是否代表蔡政府不但養網軍，還養專業檢舉人？

(中時新聞網)