美國最高情報官員、國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）今天嚴厲指稱，中國是第二次世界大戰以來對全球民主與自由的最大威脅，並表示中國一心想要統治全世界。

雷克里夫在華爾街日報（The Wall Street Journal）網站的投書指出：「情報很明確：北京打算在經濟，軍事和科技方面統治美國和全球其他地區。」

雷克里夫說，中國構成「當今對美國的最大威脅，也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

他表示，中國在經濟間諜活動上採取三重措施：掠奪、複製和取代。

他說，這項戰略是由中國實體竊取美國公司的智慧財產、加以複製，然後在全球市場上取代美國企業。

他還指控中國竊取美國的國防技術，以「助長」中國國家主席習近平發動的一項企圖心強烈的軍事現代化計畫。

雷克里夫說，中國當局甚至對中國軍隊成員進行「人體測試」，希望發展出具有生物增強能力的士兵。他未對此細說分明。

(中央社)