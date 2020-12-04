近日網路上一句「阿姨我不想努力了」的梗紅遍兩岸，成為網友惡搞來源。如今真有一名女子在PTT上徵婚，更稱自己父母已準備百坪房屋給未來女婿，還附上自己照片，引發網友暴動，直呼「我不想努力了」。

這位女網友在PTT「Alltogether」版PO文徵婚「如果你不想那麼那麼努力了」，她表示，自己23歲，身高158公分，是個貓奴以及輕度宅女，是一名準大學畢業生，若疫情趨緩畢業後可能會出國念書。

她繼續介紹自己，稱家裡從事半導體產業，爸媽已經準備好一間中正或信義區100多坪的房子供她與未來丈夫住，完全不用煩惱房貸與車貸問題，希望自己3年內可以結婚，以及婚後房屋管理費一人負擔一半，每月2萬元。

原PO也開出條件，希望男方身高175公分以上，正常身材與眼睛偏小，最好在30歲以下，有穩定且正當的工作，月收在10萬以上，並指定鑽戒要1克拉以上的海瑞溫斯頓或CHAUMET，以及歐洲婚紗與希臘婚禮，但承諾會一人出一半，甚至豪語「你送我多少錢的鑽戒，我就回送多少錢的車+錶」，文末也附上自己的正面照片。

文章與照片曝光後，吸引大量鄉民留言：「我不想努力啦」、「看來只有八卦版的金庸大符合了」、「現在投胎還來得及嗎」、「照片滿正的，可惜條件不符」、「這種條件還是叫爸媽介紹相親比較快吧」、「簡單說就是要門當戶對的，去找富二代比較實際」。

但有眼尖網友抓包該帳號數月前才自稱是男性，在五股買房，懷疑是男網友PO釣魚文或詐騙文。對此原PO則反駁，自己句句屬實，只是與男性友人共用帳號，但不被接受：「富家千金會跟有婦之夫共用同一支手機嗎」、「反串文，不知道哪個女生被你盜圖」、「最近這種人格分裂的幻想文一堆」、「共用帳號就是先砍帳再說，掰掰」。

(中時新聞網)