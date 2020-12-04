美國聯邦參眾兩院軍事委員會昨天針對2021年國防授權法案內容達成兩院共識。根據今天公布的摘要，法案重申對台灣的支持，協助台灣維持足夠自我防衛能力。

美國聯邦參眾兩院軍事委員會委員昨針對2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）草案達成兩院共識。眾議院軍委會與軍委會共和黨團今天分別公布23頁與3頁法案草案摘要。

軍委會共和黨團的摘要指出，國防授權法支持美國協助台灣發展具備必要、隨時可用的現代化國防能力，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

法案也要求國防部應提出年度報告，說明阻止競爭對手對抗防衛夥伴的戰略目標進展。

法案談到香港時則表示，禁止出口國防相關項目、服務與彈藥給香港警方。

法案也確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），提供22億美元資金，提升美國實力現代化與增強美國在印太地區地位與能力，並協助美國盟友與合作夥伴嚇阻中國的惡意行為。

至於中國，法案強調防範中國工業間諜活動、要求中國軍事企業透明度、保護美國國防工業供應鏈、保護關鍵研究等。

法案還需經過參眾兩院重新各自表決通過後，才會送交白宮，交由總統川普簽署生效。

(中央社)