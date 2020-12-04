曾以浪子形象闖蕩演藝圈的高山峰，婚後變身好老公、好爸爸，還領養一隻柴犬「花妹」，讓人看到他愛動物軟心腸的一面。高山峰今年初在網路上看到這隻柴犬在尋找新主人，對牠一見鍾情，立刻接回家成為「高家人」，但花妹可能因為換環境而安全感不足，只要人不睡覺，牠就不敢睡，讓高山峰夫妻心疼不已，花了許多功夫陪伴，令牠卸下心防，現在終於可以安心入眠了。

育有一子一女的高山峰，全家出遊不忘帶著花妹一起。（圖／高山峰提供）

家裡有小孩的人，大概都經歷過孩子吵著想養寵物的過程，育有一子一女的高山峰自然也是。高山峰和弟弟小時候都曾撿狗回家養，再加上爸爸原先拎一隻狗回來，一家三犬加上兩個男孩，差點把高媽媽整垮；不過，高山峰並不反對小孩養寵物，只是兒子「養什麼死什麼」，舉凡金魚、烏龜、金龜子都終結在兒子手中，所以他對小孩想養寵物的態度，一直未置可否。

自從養了花妹之後，高山峰覺得自己就是3個孩子的爸爸，也教導一雙兒女要愛護動物。（圖／高山峰提供）

擁四床 比人還享受

直到高山峰某天在網路上看到一隻柴犬要找新主人領養的消息，燃起他年少時養狗的快樂回憶，覺得家裡有一隻狗感覺才完整，全家人立刻去迎接新成員，由於是小女兒「小花」的妹妹，因此取名為「花妹」。不過他也苦笑說：「所有的小孩都再三保證會照顧狗、把屎把尿，但約法三章都是假的啦！抱一抱玩一玩，最後一定還是爸媽在照顧，能培養他們的責任感與愛心就不錯了。」

高山峰的老婆很寵花妹，怕牠無聊便買了假草皮，讓牠能抓抓或休息。（圖／高山峰提供）

其實，高太太從小到大沒有養過任何寵物及植物，自從家裡多了花妹後，才開始學習如何當飼主，不僅幫牠買了四張床，用途分為打盹、午睡、夜晚熟睡，比人還享受；又怕牠在家裡無聊，甚至弄了假草皮給牠抓地翻滾，讓高山峰笑說老婆太寵狗。

在人狗熟悉彼此的過程中，高山峰夫妻倆察覺花妹都不太睡覺，只要他們醒著，幾乎都沒看過牠在睡覺，原本以為是柴犬精力過人，後來發現牠可能是因為不熟悉新環境，而不敢睡覺，「我們花很多時間陪花妹，出去玩也會帶牠一起，盡量不讓牠一個人在家，如今感覺牠已經建立八、 九成的信任感。」高山峰說：「這也是一種成就解鎖。」

花妹剛到高家時，對環境十分陌生，常神經緊繃不敢睡覺，如今可以放鬆到四腳朝天大翻肚。（圖／高山峰提供）

拚體力 全家總動員

大部分時間都乖巧安靜的花妹，也是有極度過動的時候。有一天高太太帶花妹出去散步，結果一去就兩、三個小時沒回家，傳訊息也沒回，讓高山峰擔心得要命；後來高太太氣喘吁吁回到家，一問之下才知道平常不吵不鬧的花妹，在外面遇到老鼠後，竟展開奪命追逐。身材纖細的高太太，手抓牽繩被拖著一直跑一直跑，就這樣跑了兩小時，這時他們才知道原來花妹體力如此驚人。

怕花妹獨自在家會害怕，高山峰去海邊游泳也會帶上牠，讓牠愈來愈有安全感。（圖／高山峰提供）

「還有一次我們全家連同花妹一起去焢窯，結果遇到一隻兔子，立刻又觸動花妹的運動按鍵，追著那隻兔子拚命跑，全家只好都去追花妹，也跟著牠跑，當天每個人都累壞了。」因為養了花妹，高山峰才發現要養柴犬，其實真的需要體力和耐性，更需一家子全員參與，養之前真的要好好考慮清楚，畢竟這是一輩子的事。

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(中時新聞網)