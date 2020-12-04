前「香港眾志」成員黃之鋒等3人近日被法院判處刑期，壹傳媒創辦人黎智英也被以詐騙罪起訴。美國國務卿蓬佩奧今天斥責港府政治迫害民運人士，並強調會持續為港人發聲。

香港眾志前秘書長黃之鋒因為觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，2日被法庭判處入獄13個半月；同案被告的眾志前主席林朗彥入獄7個月，成員周庭入獄10個月。香港壹傳媒集團主席黎智英隨後也遭警方以詐騙罪起訴，且未能獲准交保外出。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明指出，針對香港政府對勇敢民運人士進行的「政治迫害」，美方感到不齒。他說：「利用法院噤聲和平異議聲音，是威權政體的正字標記，也再次彰顯中共最大的恐懼就是言論自由，以及自身人民自由思考的能力。」

蓬佩奧表示，香港過去受益於自由開放體制，這個體制讚揚來自像黃之鋒、周庭、林朗彥與黎智英的和平倡議行動。香港人民應要能自由行使「基本法」、「中英聯合聲明」與「世界人權宣言」所允諾的權利。

蓬佩奧說，中共剝奪香港人民基本權利，港人奮力抵抗的努力將會永存歷史中，作為人類精神的見證。

他強調，美國會持續與世界各地夥伴與盟友合作，為港人及所有因為中共壓迫統治而受苦人民的權利與自由發聲。「我們與黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人與全體中國人民站在一起。」

(中央社)