近年直播產業興起，YouTuber也有如雨後春筍般。俄國有一名男子為滿足粉絲要求，竟將懷有身孕的女友丟在零下的戶外數小時，釀成1屍2命的悲劇。更令人感到可怕的是，他竟然繼續直播持續2個小時，直至警消到場才結束。

據綜合外媒報導，30歲的斯塔（Stas Reeflay）在YouTube以「ReeFlay」為名，經常分享遊戲直播、情侶互動，或對28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）惡作劇的影片，因此累積不少死忠粉絲。

於當地時間12月2日，斯塔一如往常地進行直播，不料一名粉絲斗內了1000美元（約新台幣２萬8000元），要求斯塔讓瓦倫蒂娜僅穿著內衣褲，鎖在零下幾度的陽台，疑似過了數個小時，斯塔才再次開門，不過，瓦倫蒂娜早已死亡。

從直播畫面中可見，斯塔將瓦倫蒂娜拖進屋中後，先是搖了女友，見她沒反應，又將人抱上沙發，隨後繼續直播，一邊飲酒一邊哭喊「她好像死了」。可怕的是，這當下斯塔並未報警處理，而是持續直播近2小時，直到當地警方接獲報案，趕赴現場，才結束這一切。

據法醫相驗，證實瓦倫蒂娜死於體溫過低，目前斯塔依殺人罪遭逮捕，詳細犯案過程，還有待進一步釐清。

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(中時新聞網)