網家(8044)今年3月與日商三井物產MITSUI所合資打造的MiTCH時尚選貨電商，在營運9個月後，正式進駐微風南山，也是以線上網購為主的網家集團首家實體店面。MiTCH成立以來，在今年雙11當日創下開站以來單日歷史新高表現，同時11月全月業績較今年3月成長近14倍，預期明年營收規模可以突破1億元。

MiTCH資本額2.7億元，網家持股60％，三井物產MITSUI持股40％。網家董事長詹宏志擔任MiTCH董事長，MiTCH執行長由網家新聘的副總經理吳德威擔任。

MiTCH是台灣首家集結中高價位品牌服飾的時尚電商，品牌靈感源自Mix&Match穿搭概念，並以「隨心所選，搭你所愛」作為核心宗旨，將線上Select Shop選貨店結合線下實體店打造時尚搭配新體驗。目前全站商品數超過6,000款，均為「品牌官方授權經銷」，其中20個是台灣獨家經銷品牌。

站上也嚴選日本、韓國、歐美等各大潮流品牌以及富有特色的小眾設計師品牌，專為不愛追求奢侈品、只愛獨特設計的個性人士，提供更多樣化的服飾搭配，其中，日本服飾比重超過一半。同時，透過MiTCH拉近消費者與設計師品牌的距離，未來也不排除讓台灣設計師品牌上架銷售，甚是協助外銷海外市場。

執行長吳德威指出，MiTCH本身有好爸爸（網家）好媽媽（MITSUI），但也希望能保持新創體質做新的嘗試，需要創新在裡面，導入新觀念，拉近設計師與主流顧客的距離。雖然網家本身也有在銷售服飾，但主要以大眾款為主，MiTCH要跟網家做出不同的區分，同時也透過集團物流金流及倉儲的資源，解決台灣消費者過去在跨境網購的痛點：金流不便、物流慢、退換貨不便、語言障礙。

MiTCH人均單價設定在3,000元至5,000元之間，目標客群男女比是35％：65％，未來也計畫往港澳及東南亞市場發展。

(時報資訊)