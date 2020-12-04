封測龍頭日月光投控(3711)宣布，旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子(601231.SH)已完成對法商Financiere AFG（FAFG）股權收購，取得旗下子公司、歐洲第二大EMS公司Asteelflash Group全數股權，未來雙方將整合全球生產據點和技術能力，掌握先期利基產品商機。

日月光投控去年12月中宣布，環旭電子擬收購Asteelflash Group母公司FAFG全數股權，其中89.6％以現金、10.4％以換股方式支付。在陸續取得歐盟、美國、中國大陸、台灣等地主管單位批准後，1日交割時給付的對價總額約4.21億美元（約新台幣119.38億元）。

環旭電子表示，透過此次收購，將成為在全球10國擁有27個生產基地、員工人數超過2.4萬人、營收規模逾70億美元的公司。收購完成後Asteelflash現有管理團隊將留任，並迅速在銷售、供應鏈管理和技術等方面共享經驗、落實協同發展計畫。

環旭電子指出，雙方將整合全球生產據點和技術能力，共同聚焦新終端市場和客戶。此次收購有助於公司在全球供應鏈重組大趨勢下，迅速完善服務歐美市場需求的海外生產據點和營運體系，在全球變局中占據有利競爭地位。

就業務面而言，環旭電子認為此次收購亦有利於目前客戶基礎、平衡客戶結構和營收組合，實現未來全球營收規模擴張。Asteelflash亦將借助環旭電子的技術能力爭取更多業務機會，增加來自主要客戶的訂單，加速其業務增長，成為新興的區域龍頭企業。

環旭電子董事長陳昌益表示，收購Asteelflash是公司實施模組化、多元化、全球化戰略的關鍵一步。在簽署收購協定後，Asteelflash即使面對新冠疫情衝擊，仍積極調整營運、有效控制成本，總體表現優秀。

陳昌益相信，在交割完成後，雙方管理團隊將迅速在銷售、供應鏈管理和技術等方面共享經驗、落實協同發展計畫，共同努力將環旭電子發展成為服務全球化、營運在地化、人才國際化的世界級企業，努力提升核心競爭力，進而實現持續成長目標。

Asteelflash執行長Gilles Benhamou表示，加入環旭電子是Asteelflash的新里程碑，雙方擁有專業知識將幫助共同成長，在競爭日益激烈的市場中發揮更大影響力。雙方將共同努力擴充能力、資源和專業知識，進而創造新契機，以最高品質滿足客戶的嚴格需求。

(時報資訊)