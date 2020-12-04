嘉泥(1103)董事長張剛綸說，疫情衝擊全球觀光產業，今年旗下旅宿業也受到影響，不過，本業水泥經銷量並未受疫情的影響。展望明年度營運，由於新冠疫苗問世，疫情有機會趨緩，再加上台灣經濟穩定發展，水泥銷售持正面看法，再加上策略性投資的台泥現金股息有機會增加，明年展望審慎樂觀。

今年疫情衝擊全球觀光業，日本疫情未好轉，國際邊際管制也尚未解封，嘉泥在日本沖繩Hotel Collective表現不如預期。嘉泥日前斥資11.57億元取得雲朗觀光23.1%的股權，成為單一最大的股東，揮軍台灣旅宿業，希望分散投資區域性風險。嘉泥正在規劃在沖繩的第二個飯「日本沖繩豐見城─豐崎飯店，距離那霸機場僅6公里，將規劃做為休閒度假飯店。嘉泥已與洲際酒店集團IHG合作簽約，飯店2023年完工後，將委由洲際集團經營。

嘉泥桃園蘆竹體地標售案由台泥得標，總計金額達新台幣16.87億元，處分利益約14億元可望在今年在第4季認列。

(時報資訊)