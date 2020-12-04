金管會為扶植新創產業發展，宣布將在現行多層次資本市場架構下，由證交所及櫃買中心分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」，預計明年第三季正式開板運作，以協助新創事業進入資本市場籌資，支持實體經濟發展、並催生台灣獨角獸。

金管會主委黃天牧表示，資本市場為各國經濟的發展櫥窗，台股近年來在價量表現上均亮眼，在參考國外經驗機制後，希望推出可配合新創產業、六大核心戰略產業特性及規模的新板，協助在資本市場有效籌資，進一步完整台灣多層次資本市場。

證期局長張振山指出，為加速新創產業進入資本市場、降低前置作業成本及時間，證交所證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」均可採簡易公開發行機制，其中「台灣創新板」依營運特性設計3種不同市值的掛牌條件，「戰略新板」則沒有量化掛牌條件門檻。

證交所總經理簡立宗說明，「台灣創新板」設定的3種掛牌條件，第一類為市值不低於15億元、近1年營收達1.5億元、擁有1年的營運資金。第二類為市值不低於30億元、擁有15個月的營運資金。第三類為市值不低於40億元，擁有15個月的營運資金。

不過，張振山指出，由於新創產業多屬發展階段，考量投資風險相對較高，「台灣創新板」及「戰略新板」僅限於專業機構投資人、符合一定條件法人或基金，具2年以上證券投資經驗、且淨資產達1千萬元、或近2年平均所得達150萬元的自然人等才可投資。

而為協助新創事業法遵並提升公司治理，金管會亦參考國外保薦人制度，要求新創事業在掛牌期間須由主辦輔導承銷商持續輔導。張振山表示，目前暫訂目標為2個新板上路1年後，各有至少10家公司掛牌。

(時報資訊)