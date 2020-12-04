櫃檯買賣中心規劃將於興櫃市場下增設「戰略新板」，預計於明(110)年第3季起開板，未來興櫃市場將區分為「一般板」(參與者同現行興櫃市場)及「戰略新板」(買方限合格投資人)兩個板塊。

為扶持眾多尚未進入資本市場之創新企業，秉持分階段育成的市場架構及考量創新企業特性，櫃買中心將於現行興櫃市場下增設「戰略新板」，而「戰略新板」規劃案已獲金管會同意，櫃買中心後續將進行相關規章修正及系統建置事宜，預計於明(110)年第3季起開板。

櫃買中心指出，「戰略新板」提供創新企業多一個管道進入資本市場，且因具有次級市場交易功能，有利於創新企業募資價格之議定，進而順利募集資金，再者，藉由證券商輔導，使創新企業於登錄「戰略新板」期間，持續完善公司管理制度，使公司健全發展；「戰略新板」並於協助創新企業成長之同時，兼顧投資人保護及落實公司治理，為我國產業發展注入新的成長動能。

「戰略新板」相關制度之特色包括：一，採簡易公開發行機制：簡化公開發行申報書件(如財務報告由二本三年度簡化為一本二年度、內部控制制度專案審查期間由一年度縮短為半年等)，降低創新企業進入資本市場之前置作業成本及時間。二、申請登錄條件：「戰略新板」以政府積極推動之六大核心戰略產業為主，公司登錄時須有2家以上推薦證券商輔導，並無設立年限、獲利能力、股權分散等條件之限制。三、資訊申報義務：考量尚處發展階段之創新企業，因資源有限而多側重核心業務之拓展，「戰略新板」適度簡化資訊申報之規定，減少創新企業掛牌後之維持成本。四、投資人及交易方式：基於創新企業多屬發展階段，投資風險相對較高，「戰略新板」之交易買方限合格投資人，採自動撮合成交，並由推薦證券商擔任流動量提供者，以維持證券之流動性及穩定性。

(時報資訊)