生華科(6492)開發中新藥Silmitasertib正式進入治療新冠患者二期臨床試驗。生華科合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(CARE,GA)主導並執行的這項新冠肺炎二期臨床已正式啟動，在美國時間12月3日完成收治第一位新冠患者。

美國新冠疫情嚴峻，每日確診人數暴增甚至一度突破15萬人，預期將會加速CARE,GA的收案進度。生華科團隊希望Silmitasertib能在新冠中症(Moderate)患者族群展現抗病毒複製及感染、預防轉入重症的積極療效，相關數據將有利推進下一步以爭取緊急使用授權的國際大型臨床合作或授權案的發生。

本項新冠肺炎二期人體臨床試驗由CARE,GA的創辦人Dr. Chris Recknor負責主持，臨床設計經FDA指引建議，擴大收案從10位增加為20位新冠患者，且收案標準從住院的重症(Severe)患者調整為無須住院的中症(Moderate)患者，並有標準療法或支持性療法為對照組，Dr.Chris Recknor表示，第二波新冠疫情已經對全球各地的醫療系統造成龐大負荷，他認為生華科Silmitasertib透過抑制人類蛋白激(酉每)CK2的獨特機制，深具戰勝這場新冠病毒戰役的潛力，他的醫療團隊將全力以赴。

(時報資訊)