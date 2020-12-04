近來東北季風強勁，東部海域海象不佳，連帶影響蘭嶼交通船航班，至昨（3日）為止，連續7天停航。島上超商、雜貨店部分物資已缺貨，由於預估停航還要再兩天，居民擔心物資不足，鄉公所正慎重考慮動用戰備存糧。

蘭嶼鄉公所指出，開往蘭嶼的交通船，從11月27日起因天候條件差停航至今，島上的超商、雜貨店東西都賣到沒了，包括米、麵條、泡麵、罐頭等民生物資；部分餐廳因缺乏食材，陸續暫停營業。

連椰油國小校長都因沒船搭，受困在台東；學校因瓦斯用盡，不得已轉向鄰近店家「借瓦斯」應急。鄉公所憂心地說，要是星期天再不開船，全島恐怕陷入斷炊危機。

蘭嶼因天候原因停航最久的一次，發生在2012年天秤颱風來襲期間，前後停航14天，不僅斷糧，連加油站的汽、柴油都用罄。當年行政院出動國軍協助救災及運補物資，鄉公所也首次發放戰備存糧，居民才度過危機。

鄉公所表示，目前供發電的柴油尚有存量，加油站用油也不成問題，但要是再沒有船班，全島恐有斷炊之虞，已向台東縣政府反映狀況。

(中時新聞網)