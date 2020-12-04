燉一鍋滷肉只要10來分鐘，電子壓力鍋是忙碌現代人的料理好幫手，按幾個按鈕，就能端出美味佳餚，大幅縮短烹調時間，再也不必費時、費力燉煮，但因使用不當燙傷的事件層出不窮，近期美國一款具壓力鍋功能的多功能鍋具也因造成多起燙傷事件，被大規模召回，到底壓力鍋使用時，該注意那些細節？

根據美國消費品安全委員會（CPSC）的說法，被召回的Crock-Pot6夸脫Express Crock多功能鍋，會在蓋子沒有完全鎖定時增加壓力，在使用產品時，蓋子可能會突然脫落，讓使用者被噴出的液體燙傷。至今已造成至少99人一級到三級不等的燒燙傷，已由廠商自主回收。

儘管沒有進口台灣，但壓力鍋使用安全仍然需要留意，不少人害怕使用壓力鍋，就怕有安全疑慮，其實最重要的是，要了解壓力鍋的使用原理和注意事項，就能安全使用。

藉由高溫高壓烹調 縮短烹煮時間

壓力鍋是藉由水在壓力愈大、沸點愈高的物理原理，在高壓、高溫下烹煮食物。當鍋中的湯汁沸騰後，蒸氣無法離開鍋子，鍋內壓力會上升，讓湯汁溫度比一般沸騰的水還要高。在這種高溫之下，食材只需平時的三分之一時間即可煮透，因此特別適合要花長時間烹煮的料理。

壓力鍋有兩種，一種可放在火爐上使用，另一種則是需插電的版本。適用於火爐的壓力鍋，通常是緊閉鍋蓋後，以中大火加熱，使鍋內壓力快速升高，電子壓力鍋會自動調整鍋內壓力。只要在煮好後依說明書指示方式，釋放鍋中的壓力再開啟鍋蓋即可。

「必須在鍋內壓力完全釋放後才可以打開鍋蓋，是非常重要的步驟，」曾出過壓力鍋料理書的水晶廚房創辦人水晶老師指出，許多人在使用壓力鍋燙傷，主要是因為在還沒完全洩壓，就急著將鍋蓋打開，鍋內的蒸氣、液體可能因此噴出，造成燙傷。

2大原則挑選壓力鍋

市面上壓力鍋不同廠牌、容量，應有盡有，該怎麼挑選？家裡購入許多不同容量壓力鍋的水晶老師分享，她挑選壓力鍋時的2大重點：

1. 挑選有信譽的大廠牌

2. 盡量選擇有安全機制的壓力鍋

用壓力鍋料理時，千萬不能中途把鍋蓋打開。為了避免鍋內高壓時開啟鍋蓋，容易發生危險，不少廠牌會設計安全機制，在料理過程中無法打開鍋蓋，若是對壓力鍋不放心，最好挑選有安全機制設計的鍋具。另外她個人也會在意壓力鍋的烹煮時間，偏好選擇升壓快的壓力鍋，烹煮時間也會更短、更方便。

如何安全使用壓力鍋？

由於每家廠商生產的壓力鍋都略有不同，水晶老師提醒，如果是初次使用、購入新的壓力鍋時，務必要詳閱使用說明書，先熟悉使用方法是最基本的重點。

使用壓力鍋時，得等完全洩壓後，才可開蓋，避免危險。(示意圖/Pixabay）

壓力鍋使用時，需留意3個關鍵：

1. 一定要蓋好蓋子，確認蓋子有密封：

若是蓋子沒有蓋好，鍋內水分流失，會讓食物燒焦，過去也曾有過疑似使用不當，液體溢出導致食物、鍋子被燒得焦黑的狀況。水晶老師也提醒，使用時，壓力鍋內至少要放入200毫升的水。

2. 上壓後千萬不要開蓋：

如同前面所述，壓力鍋在烹調中不能打開蓋子，容易發生危險。

3. 務必完全洩壓再開蓋：

若是有安全機制設計的壓力鍋，會發出提醒聲響，此時才可開蓋，若是仍會擔心沒有完全洩壓，水晶老師建議，無論有無安全機制設計，可再多等3分鐘再開蓋會是比較保險的做法。

若是家裡有使用多年的壓力鍋，也要注意壓力鍋邊負責密封的矽膠圈，是否有破裂和硬化的情形，若有損壞一定要換新再使用，一來會影響壓力鍋上壓，影響操作，二來也要避免高溫蒸氣不小心洩漏造成燙傷。

(中時新聞網)