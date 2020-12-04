臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中，罷捷總部為衝出最高投票人數，積極投入宣傳造勢。黃近期極關注路平議題，自命為「路平糾察隊」，3日刊出自己邀集高雄市政府工務局養護工程處赴瑞竹里會勘的照片，表示路面狀況將盡速進行修復。消息一出，韓粉則大酸：「路平不是里長的工作嗎？」

黃捷3日在臉書發文，寫道有市民反映，中山東路／勝利南路，至中山東路／博愛路的人行道嚴重破損，不但凹凸不平，還容易造成行人踩空，相當的危險。因此她11月24日（二）邀集了高雄市政府工務局養護工程處，以及瑞竹里李美雲里長一同會勘。

針對會勘結果，黃捷指出，養工處表示此路段有多處障礙物需進行移除，所以會先將嚴重破損區域進行水泥鋪設，後續再盡速進行修復。黃不僅在文章中刊出自己會勘現場側拍照，更特別強調「路平糾察隊出任務」、「歡迎加入路平糾察隊」。

黃捷關注路平一事傳到臉書挺韓社團，讓不少韓粉不以為然，留言大酸：「路平不是里長的工作嗎？」「不是在笑韓總路平政策嗎？結果咧？」「怎麼議員快沒了，搶著做里長的工作啊？麻煩下次就先從鄰長做起」、「傻傻搞不清楚的『藝員』」。

(中時新聞網)