鴻海(2317)受惠蘋果新款5G版iPhone 12系列出貨放量，2020年11月合併營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，一舉衝上6813.75億元新高。外資看好鴻海第四季旺季營收可望季增達39～49％、突破1.8兆元關卡，有機會挑戰歷史新高紀錄。

鴻海11月自結合併營收達6813.75億元，較10月6125.53億元成長11.24％、較去年同期6026.46億元成長13.06％，一舉刷新歷史新高。累計前11月合併營收4.62兆元，較去年同期4.8兆元減少3.29％，衰退幅度較前10月5.63％收斂、續創同期第3高。

觀察11月四大類產品概況，鴻海表示，與10月相比，以消費智慧產品最佳、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品殿後。與去年同期相比，仍以消費智慧產品最佳，但雲端網路產品居次、電腦終端產品位居第三，元件及其他產品則殿後。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時預期，第四季合併營收季增率將優於去年同期的25.45％、亦可望較去年同期小幅成長0～3％，使今年營運開低走高、平穩度過，明年營收則可望恢復成長、可望繳出個位數成長，續朝全年毛利率達7％目標邁進。

四大產品線方面，劉揚偉表示，受惠消費需求仍強，預期消費智慧產品第四季營收將季增近1倍、年增個位數百分比，元件與其他產品受惠新產品發表，營收可望季增、年增個位數百分比，雲端網路產品及電腦終端產品營收則可望持平第三季及去年同期。

綜合各家外資看法，均看好鴻海受惠蘋果新款5G版iPhone、索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，可望帶動第四季旺季營收季增達39～49％、突破1.8兆元關卡，有機會挑戰歷史新高紀錄，且明年獲利成長動能可望優於營收。

(時報資訊)