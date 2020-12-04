今年上半年受到疫情影響，車市低迷不振，連帶整個橡膠產業受創，不過，第2季之後，歐美車廠緩步復工，汽車產業自谷底回升，另一方面，東協機車市場復甦，自行車大廠獲利強勁，連帶帶動自行車胎需求，而原料橡膠價格第3季大好，配合反映成本調漲售價，橡膠族群第4季將是淡季不淡，有利於股價評價上升。

正新(2105)第3季獲利改善幅度明顯，單季稅後淨利25.44億元，季增率12％，每股盈餘0.78元。其中成長最大是泰國廠，再來是印度、印尼，台灣也有超過3成的季成長。

雖然原物料價格急漲，不過正新提高稼動率降低成本，加上部分產品漲價以抵銷部份衝擊，第4季可望淡季不淡。目前基本面有好轉趨勢，未來幾季有望繼續往上，明年1月因應運費調升，ASP預計持續上調。

印尼廠兩輪胎擴產以因應市場需求，今年底日產能1.7萬條，明年首季日產能達到2萬條，若達到日產能3萬條就有望損平；印度廠受到疫情影響，雖然有日產2萬條產能，但只有開50～60％產能。2021年「雙印」可望持續減少虧損，挑戰損益兩平。

建大(2106)第3季單季輪胎市場因自行車熱賣、汽車市場復甦及銷售價格調漲，率毛利拉升至26.24％，單季每股稅後淨利0.74元。第4季因應原物料價格飛漲、匯率升值以及船運成本上漲，陸續調漲輪胎銷售價格，目前已經調漲5～10％。

今年建大自行車胎供不應求，第3季自行車胎(BC)占建大銷售比重約22％、摩托車胎(MC)約29％、轎車胎(PCR)約31％，備胎約7％，其餘為工商用，由於歐美對於自行車需求成長，明年中之前，建大BC生產都是滿載。明年BC胎越南產量由3萬條/日提升至3.5萬條/日、印尼由1.5萬條/日提升至2萬條/日，展望相當不錯。

南港(2101)在消費者購車需求強勁，第3季營收成長，10月營收可望站上10億大關，11～12月進入淡季，將略為趨緩。今年全球輪胎市場衰退12％，預期2021年可望成長10％，估計南港可望成長8～10％。

目前新豐廠日產能拉升至1.85萬條，SUV用胎占比從去年62％提升到70％以上，未來電動車成長加速，將會切入特斯拉的AM市場。新豐廠計畫進行擴產，年產能將由550萬條提升到600～700萬條。

台橡(2103)今年上半年受到車市下滑及印度封城影響轉投資，獲利疲軟，但全球汽車輪胎需求持續溫和復甦，預估2021到2022年幾乎沒有新增SBR/BR產能；此外，上游BD在亞洲輕油裂解擴產潮下，原料供應趨向寬鬆。法人報告認為，整體而言天然橡膠新增供給縮減，短期強勁上漲，合成橡膠SBR/BR利差於明年仍維持上漲格局，將支撐台橡2021年營運反彈。此外，台橡長期目標朝向全球化布局，將特用化學比例提升至50％以上，並專注於高級鞋材、車用及醫療相關等應用。

(時報資訊)