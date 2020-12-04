金管會公布最新不動產放款逾放狀況，截至2020年10月底，購置住宅貸款逾放比持穩0.14％，但建築貸款逾放比卻自0.11％跳增至0.23％、創近27月新高。銀行局副局長黃光熙對此表示為受到個案影響，若扣除該個案，整體逾放金額及逾放比仍維持正常。

據銀行局統計，截至10月底的購置住宅餘額為7兆8542億元、月增650億元，逾放金額106億元、月減3議員，逾放比持平0.14％。建築貸款餘額2兆6930億元、月增403億元，但逾放金額創61億元新高、月增達31億元，逾放比達0.23%，創近27月高點。

對於建築貸款逾放飆升，黃光熙表示，主要是受到個案影響，該銀行已於11月4日發布重訓說明。據了解，該銀行為臺企銀，因授信客戶營運及財務發生困難，致使10月逾放金額大增27.55億元，逾放比亦自0.42％跳升至0.65％。

據了解，臺企銀10月逾放大增，與涉及遠航掏空案的樺福集團董事長張綱維有關，主因張綱維過去主導的遠向建設，負責淡水小坪頂約300戶的住宅開發案，在張綱維身陷遠航掏空案後遭拖累，迄今完工率未達8成、且無力還款繳息，在10月底正式列入逾放所致。

臺企銀主管先前透露，該行對此案已提存18億元的呆帳準備，尚有9億多尚未提列，後續是否全數轉銷，或在年底前採取一次提足、分期增提備抵呆帳因應，仍有待董事會進一步討論。

(時報資訊)