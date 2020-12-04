立委蘇震清因涉收賄案仍在收押，蘇震清妻子廖靖汝日前由蘇震清的委任律師陪同出面，質疑偵訊錄音檔出現雜訊，有被剪接、變造之疑慮，甚至有一個錄音帶出現將近6小時的空白，北檢回應指是因為機器老舊問題。知名主持人趙少康直言這答案很奇怪，背後是有怎樣理由？是要保護哪些人？

趙少康2日在其主持的政論節目《少康戰情室》上表示，為什麼錄音帶一個模糊不清，另一個會有空白6小時？台北地檢署也不是窮到這個地步，通常依照司法院編的預算，立法院通常也不會刪，為何會有這種情形發生？針對北檢回應稱，這是因收音設備老舊和錄音設備操作問題，趙少康直言這理由很奇怪。

同台的陳鳳馨則表示，她不太相信是機器設備等任何方面問題，之前她曾聽聞有調查局的人說，如果等到庭上公布錄音帶的時候，將會非常精彩，因為有很多人名會曝光，這裡面涉及的政治人物，其實不是只有那些遭到調查的檯面上人物。

趙少康這時詢問，「為什麼不調查那些人」？陳鳳馨回應，這就是問題所在，所以調查局才很氣；她透露「他們私底下讓我們知道說，還有哪些人涉入，你們要注意聽錄音帶，到時候就會公布出來，結果現在6小時不見了，那些背後涉入這起案件的人也就不見了，當然會懷疑，那不見的6小時，是要包庇哪些人」。

文化大學法學院前院長許惠峰日前接受採訪也表示，兩套機器要在同時間故障，這個機率太小。況且如果是機器壞掉，會兩段都壞在同樣的地方嗎？我們不太相信。如果是人為做的，那為何要做這個事情？

(中時新聞網)