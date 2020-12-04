小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(4日）財經重點。

【1】台積＋聯電 台股雙靠山

台股3日一度突破14,000點大關，達陣新里程碑，研究機構Aletheia資本重申晶圓代工龍頭台積電上看600元，最新並開啟聯電研究，初評「買進」、目標價是市場最高的60元；雙雄同獲外資點名，力抗獲利了結賣壓，成鞏固台股站穩萬四關卡的雙靠山。

【2】政院打炒房 業者偽歇業

行政院打炒房全面動起來，據調查，目前房市多頭還占上風，業者推案信心不減，但先前紅單炒風較火的新竹，已有部分預售新案為了避風頭，把接待中心外觀偽裝成歇業、甚至貼上已搬遷的告示，以免惹上麻煩，暫時避開打房風頭！

【3】公股人事再異動 蘇佐政將接農業金庫總座

公股金融圈再傳高層人事異動。知情人士透露，此次的高層人事異動，將為農委會所主掌的農業金庫向財政部轄下的八大公股行庫借將，農業金庫總經理將由合庫金副總蘇佐政轉戰出任，該人事案預定4日發布，並預定在8日交接。

【4】萬四卡關 14檔法人照樣買

台股3日攻上萬四大關，但最後功敗垂成，主因台股短線漲多，三大法人同步站在賣方，合計賣超76.98億元；時序進入12月接近年底，除了外資可能陸續放假去，法人年底到底是作帳還是結帳也備受關注，不過，三大法人3日仍積極作多買進面板雙雄、華航（2610）及聯電（2303）等14檔個股。

【5】拜登：暫不簽新貿易協議

美國總統川普在任期內大打貿易戰，攪動全球貿易環境，外界密切關注下任總統拜登的貿易政策。拜登日前受訪時表示，在對美國、本國勞工和教育進行重大投資之前，他不打算與任何國家簽訂新的貿易協議。

(中時新聞網)