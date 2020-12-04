台鐵新竹路段從今年11月起，1個月內連續4次遭到不明人士在新竹路段的鐵鐵軌上，放置鐵路旁的水泥水溝蓋，導致列車撞到後受到延誤，警方埋伏多日逮捕24歲羅姓男子，但他到案後竟然大言不慚表示，「喜歡聽石頭破掉的聲音」，讓警方及台鐵人員痛斥，「難道你都不顧車上數百人的性命！」

台鐵1252次列車11月23日，晚間6點48分要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，全車200名乘客因此轉乘，幸無大礙。台鐵發現鐵軌上遭人放置石塊，明顯是人為破壞，立刻報案請鐵路警察局調查。

警方立刻組成「除石專案小組」，並調閱沿途監視器，發現一名男子從11月23日起到12月2日為止，涉嫌4次侵入軌道內放置石塊，由於身影與行為完全相同，確定是同一名男子所為。

警方研判歹徒還會繼續犯案，立刻派遣員警於新竹路段沿線埋伏，終於在2日晚間7點40分許，台鐵1252次列車司機員又因ˋ再度撞到石塊而導致列車停下，經過報警後，警方隨後逮捕到羅男。

羅男到案時供稱，因喜好聽石頭破碎的聲音而犯下此案，不過他舉起軌道邊緣的水泥蓋，放置於鐵軌上，力氣驚人，羅男雖為初犯，卻又連續犯下多起，因他的行為已有影響公共往來安全之虞，警方隨後將該名侵入軌道「搞軌」的男子，依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方向新竹地方法院聲押獲准。

(中時新聞網)