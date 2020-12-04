一名媽媽表示，兒子近日收到親戚買來的「紙樹」，開心種下後，隔天紙樹如期盛開，樹上冒出繽紛的雪花結晶，不過她之後發現紙樹底部的水盤沒有水了，好心加水後，沒想到紙樹迅速枯萎，結晶片片掉落，兒子見狀後大哭，讓她相當自責，她事後才知道澆紙樹使用的液體非一般清水，而是磷酸二氫鉀水溶液。

該媽媽在臉書「爆廢公社」發文表示，她的表弟2日買了「紙樹」來給孩子當禮物，老公和孩子拆開並澆水種植後，她叮嚀兒子乖乖去睡覺，隔天起來就能看到紙樹開花，果真早上起床後，紙樹真的盛開出繽紛的雪花狀結晶，讓兒子直呼「哇！真的好可愛，好像雪花哦！」

該媽媽之後發現紙樹下方的水盤沒有水了，求好心切的她好心地加了清水進去，沒想到結晶猶如雪花般一片一片掉落，紙樹迅速地凋萎，兒子看到後馬上大哭，讓她難過地說「媽媽真的不是故意的，老公說此水非彼水」，原來紙樹附上的液體是磷酸二氫鉀水溶液，非一般清水。

許多網友都留言說紙樹是童年的回憶，「這位媽媽竟然不知道不能加一般的水！」「紙樹很便宜，趕快再去買」、「這真的好懷念，別毀了孩子童年啊」。紙樹的開花的原理為「毛細現象」，磷酸二氫鉀水溶液（俗稱磷酸一鉀）在紙樹末端蒸發後，液體中的晶體被留下累積，因此形成結晶，讓樹能「開花」。

(中時新聞網)