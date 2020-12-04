新冠肺炎疫情肆虐全球，香港已經累積到111人死亡，在《婉君表妹》飾演婉君童年的演員謝玲玲，日前驚傳確診新冠肺炎，隨即便住院接受治療，但未出現任何病徵，如今卻傳出她病情轉為嚴重，狀況令人堪憂。

香港近日疫情第4波大爆發，傳染大本營為某「跳舞群組」，而演員謝玲玲因為曾到過某個跳舞場所引發熱議，隨後便到醫院進行篩檢，診斷結果為陰性，未料事隔數日傳播情況日趨嚴重，謝玲玲再次接受第二次篩檢，未料診斷結果竟是陽性反應確診，雖然沒有出現任何病徵，但仍住院接受治療，但她強調並非「Starlight跳舞群組」成員，會進行檢測全為家人及大眾健康著想。

當時謝玲玲承諾若病情有進一步消息，一定會跟外界報告，不過根據港媒《香港01》報導，一名居住於九龍塘律倫街的64歲女患者情況嚴重，傳出該名病患身分就是謝玲玲，不過消息仍未獲得當事人證實。

女星謝玲玲是知名童星出身，飾演《婉君表妹》中的婉君童年一角，拿下金馬獎最佳童星獎，嫁給香港影視大亨林建岳後毅然息影，直至1995年結束跟林建岳15年婚姻，如今投身房地產投資成了富商，也熱衷於做公益。

(中時新聞網)