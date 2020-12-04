市場傳出美國兩黨有望於年底前達成新刺激協議，但輝瑞傳出生產計劃的放緩，新冠疫苗供應恐將趨緩，加上疫情升溫，樂觀氣氛漸消退，使得美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.06至+0.29%。指標股蘋果跌0.11%，AMD、NVIDIA跌逾1%，台積電ADR跌0.04%，特斯拉則漲逾4%。

台股目前在5日線(13,888點)、10日線(13,842點)、月線(13,600點)之上，周四盤中一度創下歷史新高，隨即拉回整理，最終以下跌12.05點，跌幅0.09%，收在13,977.09點，成交金額為2,689.90億元。三大法人合計賣超76.97億元，外資賣超64.77億元、投信買超0.05億元、自營商賣超12.26億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為10日線(約13,843點)附近，壓力為14100點附近。

（3）、技術指標：KD向上，K值高於50，短線多頭格局。

櫃買指數跌幅0.11%，收在179.81點，仍在5日線之上。支撐為約175點附近，壓力為182點附近，KD高檔鈍化，K值高於80，沿五日線觀察，不宜跌破。

觀盤重點，指數高檔震盪，若後勢跌破5、10日線則需降低持股比重至五成水準，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多，陸續將公告11月營收，營收不佳者可考慮換股操作，台股選股方向為半導體、被動元件、PCB、車用、內需等族群。

(時報資訊)