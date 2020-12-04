佳世達（2352）11月合併營收為新台幣198.74億元，較去年同期成長31.2%，刷新歷史新高，較上月成長10%。累計2020年1~11月合併營收為新台幣1725億元，較去年同期成長11%，全年挑戰14年新高。佳世達今年在醫療事業的產品上有多項成果，其中遠距手術室2.0的升級將4K、5G、AR等新科技融入，可望成為明年獲利新動能。

佳世達旗下明基三豐醫材處長宋沛倫表示，遠距手術室目前的客戶主要是在中國，隨著寵物經濟和整形外科的趨勢普及，近年來獸醫院及美容外科手術引進佳世達集團的遠距手術室也逐漸增加。今年遠距手術室2.0，新增了4K、5G、AR功能，除了顯示器解析度提升，5G也由明泰（3380）負責幫客戶作規畫整合，目前5G的基建仍不普及，因此明泰會幫客戶建置「私網」，傳輸影像的速度和光纖不相上下，5G轉輸的優點是不限於一對一，可以同時多個開刀房或會議室螢幕共同觀看。也有客戶將遠距手術室的使用作為教學，成為醫護人員在職進修的管道。台灣目前就是以寵物經濟和外科整形美容為主要客戶。

佳世達價值轉型分為四大方向，包括優化現有事業經營（顯示器、投影機及其他IT產品）、快速擴大醫療事業（包含醫療服務、設備耗材、醫美產品）、布局5G網通產業、加速智能方案開發（智慧零售、智慧製造、智慧能源、智慧企業、智慧教育、智慧醫療）。

今年醫療事業除了遠距手術室2.0的升級外，今年還新增投資台灣醫用酒精第一品牌國韶實業，有助於擴展醫用酒精和透析液市場，另外凱圖也投資印尼當地最大捐血耗材通路商Frismed、明基三豐開始生產口罩產能可達2000萬片/月，而上海新廠人工腎臟4500萬支產能也計畫於2021年量產。

目前佳世達的醫療事業一年營業額已達100億元規模。策略夥伴包括明基材料（8215）、明基醫（4116）、怡安醫療器材、聯亞國際、明基口腔醫材、虹韻助聽器、凱圖國際、明基透析、與上海坤鑫醫療科技合資的明基生物技術（上海）、國韶等等。

初估佳世達集團智能方案事業2020年營收規模將超過250億元。主要策略夥伴包括友通（2397）、拍檔（3097）、益欣、八維智能、維田（6570）、明泰（3380）、眾福科（3168）、其陽（3564）、聚碩（6112）、勝品（6556）、羅昇（8374）、合眾專訊等。

(時報資訊)