蘋果（Apple）於10月推出iPhone 12系列新機，吸引不少果粉換機。不過，有一名女子買了iPhone 12 mini，卻不是拿來自用也非送人，竟是辦抽獎文轉送網友，原因曝光後吸引不少網友朝聖。

女子昨（3）日於個人IG表示，與男友交往一周年，便買了一支最新的iPhone 12 mini，想要給男友一個驚喜，不料，還沒慶祝就發現對方已劈腿，這令她傷心不已，怕觸景傷情，於是決定將買好的手機，以抽獎的方式送出。

女子於IG上辦抽獎，吸引不少網友朝聖，不過，也有網友見原因後，替她打氣。（圖／翻攝自PTT）

她指出，希望「抽出一名同學，送掉這個霉運」，並於3日晚間11點59分隨機抽出。貼文曝光後，累積了逾9千多的網友路過留言，「認真？這抽獎文太狂了」、「今年最狂抽獎文」、「抽我+1我也剛失戀，需要iPhone 12 Mini療癒一下」、「真狂....是不是在強顏歡笑啊？」、「第一次看到這種抽獎文」。

其中，有不少網友勸她「建議留給自己用」、「我沒有要抽獎，只是想幫你拍拍」、「不要為了渣男而傷心」、「你會遇到更好的」。女子疑似手機已送出而將貼文刪除，不過仍被不少網友截圖，分享轉發至各大社群平台。

(中時新聞網)