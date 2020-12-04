天王劉德華（華仔）最近人在深圳拍新戲，今(4日)港媒報導，直擊天王嫂朱麗倩和劉德華的爸爸現身醫院，疑陪8歲的女兒劉向蕙看心臟科，但對此，劉德華方面尚未回應。

59歲劉德華情牽朱麗倩多年，2009年朱麗倩的父親過世，劉德華和朱麗倩現身機場，證實兩人已經登記結婚，2012年朱麗倩生下寶貝千金劉向蕙（Hanna）。去年劉德華上《魯豫有約》罕見談老婆，直言：「我太太比我還更愛我自己」，兩人想過要補辦婚禮，但說著說著覺得「很土」，最後沒有實現。

朱麗倩曾被拍帶女兒上街。（圖／取自《on.cc東網》）

今年6月劉德華後援會「華仔天地」成立32年，今年因疫情無法舉行面對面活動，但劉德華不忘拍影片分享近況，透露這陣子和女兒在家學畫畫，讚女兒有繪畫天分，畫得比他還好，父女倆還合力創作出一幅畫作送給朱麗倩當生日禮物，可見一家三口生活甜蜜。

今據《香港01》報導，有人捕獲朱麗倩和劉德華的父親現身港島區一所醫院，陪劉向蕙住院待了1、2天，做心臟檢查。而劉德華3年前拍廣告墜馬，休養期間不僅老婆朱麗倩親自照料，女兒也到醫院陪伴他，如今劉向蕙也傳掛病號，人在外地工作的劉德華想必內心也頗為擔憂。

(中時新聞網)