國民黨革實院長羅智強在臉書針對民進黨立委吳思瑤成立「反萊豬，我＋1」粉專，揚言吳若在立院表決時支持萊豬進口，只要集滿68860 讚（68860是罷免吳思瑤所需票數）就發動罷免吳。羅智強今公布最新進度，按讚數已經破5萬，羅智強更嗆聲綠媒，護航也沒用！

羅智強街講。（摘自羅智臉書）

羅智強今在臉書公布罷免吳思瑤最新進度，羅智強直言，綠媒三立護航也沒有用，罷免吳思瑤活動已經破5萬，繼續朝68860前進，也希望支持只可以用讚繼續狠狠打臉三立。

底下網友也表示，「罷免顢頇傲慢的威權立委，罷免只有黨意不顧民意的無知立委，同志們加油」、「天作孽猶可違也!自作孽不可活也!多行不義必自斃？就是咎由自取」、「民進黨立委要罷幾個才會低於一半啊？每次在立院綁標，不用四年，一年就可把台灣搞死了」、「有侍無恐，這次要踢到鐵板了」、「守護健康、全力罷吳思瑤」、「不分黨派爲國人健康，該挺身而出」、「助紂為虐，只為了烏紗帽」。

對於羅智強發起的罷免活動，吳思瑤2日反嗆羅智強搞不清楚事實，甚至挑錯監督對象，每天追著她猛打，「是政治跟騷，我三聲無奈，請做點實事好嗎？」

(中時新聞網)