鋁電容廠—凱美(2375)因終端客戶需求穩定，11月合併營收回升到4.06億元，月增6.28%，凱美預估，第4季合併營收可較去年同期成長10%左右。

全球新冠肺炎疫情未止讓NB等終端需求不墜，凱美電機第4季營運淡季不淡，11月合併營收回升到4.06億元，月增6.28%，年成長9.3%，累計前11月合併營收為40.37億元，年減3.26%。

就各產品來看，電容產品11月營收為2.01億元，月增6.91%，年成長率為13.7%；風扇產品持續快速成長，單月營收4100萬元，年成長63.3%；變壓器在缺工影響下，單月營收1.63億元，月增6.6%，年減3.2%。

凱美營運調整成果，反應在公司獲利能力上，今年前3季合併毛利率、營業淨利率分別為25.87%、11.33%，分別較去年同期增加1.45個百分點、2.16個百分點，稅後盈餘為4.17億元，年成長1.1倍，每股盈餘為2.39元；凱美電機預估，第4季合併營收可較去年同期成長10%左右。

凱美日前公告，截至11月20日止，凱美電機持有金山電(8042)1596萬9000股，持股比重提升到12.7%，凱美與金山電是否有進一步合作計畫，受到市場關注。

(時報資訊)