資安服務廠商安碁資訊(6690)自結109年11月營收新台幣6818.8萬元，相較108年同期年增17.44%，仍維持營收雙位數成長。累計前11月營收共計6.76億元，年增22.81%，累計營收已超越108年全年度營收。

安碁資訊主要三大業務，包含資安整合監控及防護服務、資安顧問服務(SOC)、資安平台建置服務等，累計前11月營收成長，主要是來自資安顧問服務及資安平台建置服務的挹注，營收年成長均超過五成。

安碁資訊近年持續擴大布局東南亞市場，已陸續進軍泰國、印尼市場與當地電信、合作夥伴成立資安聯盟提供顧問服務(SOC)，未來也不排除評估往馬來西亞、菲律賓市場布局，樂觀看待東南亞資安市場發酵。

面對資安威脅時，傳統的資安解決方案只能採取被動回應的作法，而且只能一次監控單一的威脅途徑，無法面對現在新型多樣的威脅情勢。因此，安碁資訊與趨勢科技強強聯手合作，透過安碁資訊的智能SOC資安監控中心將趨勢科技MDR託管式偵測及回應(Managed Detection and Response,MDR)服務整合納入，提供給政府或企業客戶，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供單一窗口一站式的資安監控整合性服務。

(時報資訊)