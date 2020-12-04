據《華爾街日報》引述一名知情人士報導，美國司法部正與大陸電信巨擘華為的財務長孟晚舟認罪協商，只要她承認所犯之罪，有可能讓她離開加拿大，返回大陸。

孟晚舟引渡案不僅加劇美中關係緊繃，也讓中加關係陷入低潮。

報導指出，知情人士表示，孟晚舟的律師近期數周以來與司法部官員接觸，討論可能的延期起訴協議（Deferred Prosecution Agreement，DPA）。在此協議之下，孟晚舟必須承認部分檢方對她的指控且願意與檢方合作，那麼協議期到期後所有指控會被撤銷，直接結案。

美國司法部拒絕評論，華為則未立即回覆媒體置評請求。

在美方要求引渡下，加拿大警方於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟，自此進入司法訴訟。隨後，川普政府及指控華為透過香港星通技術公司（SkyCom Tech Co.）及匯豐銀行帳戶與伊朗交易，違反美方對伊朗的制裁措施，而孟晚舟未誠實告知匯豐，涉嫌隱瞞。

孟晚舟2年來一直力抗美國及加拿大的引渡，她的律師試圖以她被捕期間「權益遭到警方侵犯」為由阻撓引渡程序，直到今年11月下旬，她的訴訟仍處於聽審程序，法院主要聽取參與逮捕孟晚舟的加國警方與海關官員證詞。

孟晚舟引渡案也引起大陸與美加之間的緊繃關係。就在孟遭捕後不到1個月，前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）先後遭逮捕，還禁止進口加國生產且利潤豐厚的芥花籽，導致中加關係陷入低潮至今。康明凱與史佩弗也於今年6月遭起訴涉嫌間諜罪。

(中時新聞網)