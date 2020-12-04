看來「一眉哥」安東尼戴維斯早已抱定主意要陪「小皇帝」詹姆斯打到退休那天！尋求衛冕的湖人，終在新球季開打前夕搞定一眉哥續約，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日爆料，一眉哥將跟湖人續簽5年1.9億美元的頂薪合約。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯補充報導，安東尼戴維斯這份5年合約薪水分別是3274萬、3536萬、3798萬、4060萬與4322萬美元，其中第5年是球員選項合約，先前宣布不執行最後1年2870萬美元合約的一眉哥，如今絕對賺到了。

畢竟湖人先前提供給安東尼戴維斯不同的續約選項與年數，就是讓他好好考慮自己想要怎樣的未來，隨著詹姆斯跟湖人提前續約2年8500萬美元，終於讓一眉哥下定決心，加上兩大球星經紀人同屬瑞奇保羅，自然格外容易談妥續約。

安東尼戴維斯上季場均26.1分、9.3籃板及3.2助攻，首次跟詹姆斯聯手就嘗到生涯第1次總冠軍滋味，讓他當然很想繼續跟詹皇合作，如今隨著湖人今年休兵期先後補進麥修斯、薛洛德、哈瑞爾、馬克蓋索等好手，2連霸機會確實濃厚！

(中時 )