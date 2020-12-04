台股真熱，3日盤中不僅首度衝上萬四大關，投資人更大舉進場當沖搶錢，當沖交易戶數3日一舉突破11萬戶，創新高紀錄。第一金投顧董事長陳奕光表示，台股滿天金條，會一路「漲到讓投資人改變信仰」。

3日台股價量齊揚衝關萬四，最高達14,049.58點，再刷新台股新記錄，但逢壓震盪，終場失守萬四，收在13,997.1點，小跌12.05點，成交量2,705億元。

德信證券自營部副總吳文彬表示，台股自從2020年11月10日收盤穩住萬三後就未再失守過，持續漲不停，僅花19個交易日，就在12月3日衝破萬四關卡，投資人樂得搭上本波大漲特快車進場搶股。

本周熱門股國巨、環球晶、中美晶、南亞科、華邦電、友達的股價漲勢不斷，吸引投資人當日賺到價差馬上獲利入袋，推升3日台股當沖交易戶數衝至11.22萬戶，寫下新高紀錄，且是連續三個交易日超過10萬戶以上，也較9月平均每日當沖戶數7.64萬戶大幅增加。

廖繼弘說，台股驚驚漲、漲不停，多方能量不斷集結強勢股，強勢股檔數越來越多，技術面更顯示後市還有高點可期。基於台股9月及9周KD高檔鈍化，多方氣勢不可輕忽，建議當沖投資人持有強勢股賺一個波段，每日沖進沖出難免徒增精神壓力。

廖繼弘形容，台股現在滿天金條，資金點火到哪個族群，漲勢延續了頗長一段時間，這種行情自然較吸引投資人進場當沖賺價差。

近期漲勢連續的包括有ABF載板、矽晶圓、記憶體、面板、貨櫃航運、電動車相關，皆是當沖客的熱門標的。

陳奕光表示，台股在11月上演大漲千點行情，12月才過三個交易日已經漲了254.2點，但外資並未積極回補，顯然由內資大戶取得控盤台股主導權。

陳奕光解釋說，因內資大戶在美國總統大選前看空選後的美國局勢，持股相當低甚至空手或作空，但事與願違，11月以來台股急漲千點，讓保守的台股老牌操盤手感到相當意外，直呼等待像樣回檔的上車機會都等不到，於是12月開始進場布局。

陳奕光說，台股會漲到軋空、軋空手回頭，「漲到讓投資人改變信仰」之際才會見高點。

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(中時新聞網)