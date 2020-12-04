血液是珍貴的醫療資源，每一滴都不會被浪費，除了紅血球被用於緊急輸血，其實血液還會依不同醫療需求，製造成免疫球蛋白、凝血因子等血液製劑。

台灣血液基金會董事長暨新光醫院院長侯勝茂表示，世界衛生組織呼籲，血液製劑要安全，最好採用當地地區的低危險群的捐血人，所捐的血液做成的製劑供當地地區患者使用。

WHO訂定目標 盼全球達成無償捐血來源

世界衛生組織也定下目標，希望2020年全球能達成醫療用血全是自願無償捐血來源。各地區人種、體質與疾病特性不同，台灣早在2005年就制定《血液製劑條例》加強「國血國用」的推行。2007年後，民眾無償捐血的部分血漿更是被委託至澳洲由血漿工廠以高標準製程製造成血液製劑如免疫球蛋白、白蛋白等產品，確保使用的安全性。

國血國用委外雙重高規製作 醫籲放心使用

侯勝茂院長指出，國血國用是非常重要的政策，很多國家都將此視為國家安全的一部分，例如免疫球蛋白至少要有3個月以上的庫存量，以便足以應變緊急狀況。台灣目前國血製劑，其實是經過澳洲及台灣兩地相當嚴謹、高檢驗規格標準而產製出的血液製劑，因此呼籲各界可以放心地使用。

侯勝茂院長指出，國血國用是非常重要的政策，很多國家都將此視為國家安全的一部分。(圖/健康醫療網提供)

血液醫療需求與時俱進 響應2020台灣醫療科技展

然而血液的醫療需求並非一陳不變，需要隨著時代與疾病演進而調整，目前台灣血液基金會就在醫療單位建議下，規劃2022年將推出新一代的血液製劑，如高濃度10%免疫球蛋白等新一代血液製劑。

侯院長分享，12月3日到6日，血液基金會也將和國血製劑委託製造商在南港展覽館有個攤位展出，現場將會呈現血液製劑的最新資訊以及血液相關知識，歡迎民眾蒞臨參觀。

國血國用是全球醫界公認的趨勢，有助於減少無法預期的傳染病源傳播，呼籲各界響應「國民一起來，血下新未來」，嘉惠國內病患使用。（編輯梁惠明）

(影音來源/健康醫療網提供)

(中時新聞網)