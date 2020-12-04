台股周四早盤雖越過14000點整數關卡再創14049點新高，不過也正如近期所言，來到14000上下短線隨時會做震盪整理，所以終場指數反而由紅翻黑以下跌12點收在13977點，成交量為2676億元。

目前看法仍不變，來到14000上下，短線容易作震盪整理，尤其12月中下旬因外資要放聖誕假，提防會有短線獲利下車賣壓，之後量縮整理幾天。

不過若因此有下來回測月線~季線之間，反而是尋求另一次波段買點，因為之後波段仍往上看。

(時報資訊)