媒體人趙少康母親3日凌晨因肺腺癌過世，媒體人陳文茜回憶起2003年，與趙母、趙少康及其弟趙少威同遊北京的往事。當年的北京已申奧成功，各項發展、建設尚不比今日，陳沿途批評的態度與趙母的思鄉情懷成強烈反差，讓陳頓悟，北京對某些人而言所具有的獨特意義。陳表示自己為趙母流淚，起身為她燒一柱香，也願主溫柔的手迎接趙母溫柔的靈魂。

陳文茜4日在臉書發文，表示自己曾與趙家人同遊北京，當時與趙母有一面之緣，趙母氣質高雅，讓她印象深刻。當時約莫2003年，是在北京申奧之後，晚上還半宵禁，趙少威帶他們去一個地下店Pub。當時的北京沒有后海，沒有奧林匹克公園，沒有摩登大街，到處都是老舊胡同，胡同巷弄間廢水沒有處理好，時有怪味。

陳文茜稱，自己沿途批評眼前景象，趙母非但沒有責怪，反而充滿懷鄉之情談起兒時情景。望著趙母說起兒時回憶那溫柔如少女的眼神，陳文茜直言：「我頓時明白，北京對她的意義是什麼。」

對於趙母的去世，陳文茜表示自己閱讀趙少康的憶母文也一起流淚，於是起身為趙母燒一柱香，陳感性道：「願主溫柔的手迎接趙媽媽溫柔的靈魂。有些溫柔不會消亡，有些愛只會留下。」

(中時新聞網)