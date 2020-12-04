女同事每天穿同一件衣飄惡臭 他一問得知「超噁洗澡習慣」崩潰

一名網友抱怨，他遇到一位衛生習慣很差的新同事，該同事不但兩個星期內，天天穿一樣的衣服，身上還散發濃濃異味，經過對方身邊都會作嘔，詢問後才知道該同事有很多一樣的衣服，但吃驚的是該同事洗澡「不用沐浴乳」，而最近天氣時熱時冷，才導致汗味不易清除，讓他相當崩潰「第一次遇到那麼髒的女生！」

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，公司一名新進的同事兩個星期以來，每天都穿相同的衣服、褲子，「面試這一套，工作同一套」，而且頭髮又油又臭，身上還有汗臭味，他每次經過該同事旁邊都會作嘔，讓他忍不住問他有沒有換過衣服，該同事則解釋有很多一樣的衣服。

不過該網友則繼續詢問有沒有洗澡，因為最近天氣一下熱、一下冷，該同事身上的異味讓公司同事們不舒服，沒想到該同事竟然說「有洗，但沒有用沐浴乳」，讓他相當傻眼，直說「第一次遇到那麼髒的女生！」

許多網友紛紛留言表示，「頭油，我不行」、「有味道我無法接受」、「我也遇過這種不洗澡洗衣服，然後狂噴香水」，不過也有人表示「可能有困難吧」、「會不會是比較容易流汗」、「我也常穿一樣的衣服，很好穿就一次買了10件」。

(中時新聞網)