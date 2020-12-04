【愛傳媒獠次郎專欄】總感覺以數字命名的神明背後，一定有很精彩的故事，像嘉義市的「十九公」、台中大里的「七將軍」、台南鹽水的「五十三將軍」、雲林斗南的「十一元帥」等等，而且還有個共同特點，都會有隻狗（五十三將軍人多，所以養一窩六隻），因此這間「四十六忠義公」也是，相傳他們是日據時代的抗日義軍，由當地人陳義（外號宋江義仔）、周貓致所率領，一起抵禦日軍，然而刀劍抵不住槍砲，義軍死傷慘重（另有小祠供奉），不敵撤退，後來遭日本人逮捕，包括陳義、周貓致等四十五烈士和一隻忠犬集體槍斃在此地，為紀念其保衛鄉土的犧牲精神，故蓋此廟奉祀他們。

但究竟歷史上有沒有此事呢？據《台灣憲兵隊史》記載，此地確實在明治三十一年（1898）十一月三十日有發生一起「鹽水港辦務署襲擊事件」，起因是同年十一月十五日，鹽水港辨務署巡查田村庄八，在往飯店庄與學甲派出所連絡後，於歸程途中失縱。

辦務署搜索結果，在舊營庄之甘蔗園內發現巡查手冊、刀鞘、田村所攜之鋸及血汗之手帕等，甘蔗園有多數人踐踏痕跡，斷定田村係被殺害。

之後在十一月三十日晚上，鹽水港街南端之鹽水港辦務署就遭到襲擊，石原署長中彈而斃，署員伊藤熊之助亦拔刀力戰，亦隨即中匪彈而亡。

辦務主記高橋行為、西川利藤太、鴉片稅徵收事務承辦員和出差來署之嘉義縣屬員吉田秀明等三人，以及其他署員數人從後方逃出，向警察報急，警察署值勤巡查崎山泰助、署員警部淵邊元治以下巡查七人，與憲兵連手趕至辨務署已不及於事，接之分路出搜但無所獲。此事變該警察之行動頗有失職之嫌，總督便命嘉義縣特別調查該事件。

後據小倉嘉義縣知事調查，此事件應是十一月十一日設置辦務署後，鴉片稅徵收才招本地民之不滿，並推定首謀在義竹庄、竹圍庄，所以十二月六日川田憲兵駐屯所長等，與自嘉義派遣前來之佐藤少尉隊六十人，以及宮川嘉義縣警部長以下十七人，連手圍搜二竹圍之蕃仔寮、竹圍仔等處，集結嫌疑犯者七十餘人於蕃仔寮，經偵訊後將翁戇等十二人押解鹽水港，餘予釋放，八日憲兵搜索翁貓蹄住處，逮捕翁貓蹄及江五沒收血汗衣一件，另搜索涉嫌部落，至十二月二十四日逮獲者二十七人。所以，很可能四十六忠義公為首的「周貓致」，就是「翁貓蹄」。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

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(中時新聞網)