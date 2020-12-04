【愛傳媒呂增娣專欄】N是我以前在出版社的同事，久違碰面約喝下午茶，我們天南地北的聊，聊生活近況、聊出版現況，有說有笑，正當我聊起家裡的毛孩笑得不能自己時，他對我說：「當你的朋友比當同事輕鬆多了呢！」

我愣了一會兒，隨後問：「這話怎麼說？」

只見他一一道來和我一起工作的壓力：「你好像隨時加滿了油，工作時總是能量滿滿，書絕少延遲出，稿子幾乎都是準時甚至提前交很少拖稿耶，對我們這種隨性的人來說，和妳共事就是有種無形的壓力啊⋯⋯」

聽完，我滿是委屈地回：「冤枉啊！我其實是最會拖最懶惰的啊！」

N不以為意繼續說：「吼～你說出去誰會信啦，別再說你不是工作狂之類的鬼話嘿．哈哈哈⋯⋯」

聽著他篤定的口吻，恐怕再辯解也無用，這話題也就在哈～哈～哈～中不了了之。

不過，事後回想，N所言也不假，以前不論寫稿、編稿，我真的很少遲交，只是這個習慣，也是花了很多方法和氣力才養成的。

以寫稿來說，絕非坐在電腦前靈感便能如泉湧源源不絕；其他像是繁瑣的行政雜事，之於最怕麻煩沒有耐性的我來說，自然也是能躲就躲能拖就拖；然而，幾次悶頭躲避的結果，事情不但沒有解決，換來的還是沮喪和挫折。

這時候，其實只有兩條路可選，一是繼續拖延逃避，然後愈加的討厭自己，也讓別人討厭你：二是尋方設法，找到可以讓自己更積極面對事情的方式。

歷經幾次叛逃後難受的負面情緒後，我選擇了後者。

至於，治好我的偷懶拖延症的方法，或許不適用於每個人，不過，我覺得在《擺脫無力感》一書中，作者二美寫的一段話，應該值得一試，內容大概是這樣的：

針對懶癌晚期的患者，建議不妨從「微行動」做起：如果某件事對你來說很重要，但你又害怕去做，可以試著找出最容易的步驟，先行動再說。

例如：如果你特別想寫作，又覺得下筆困難，那就先從一個句子開始，

就算是「我想寫作，可是我不知道該怎麼寫。」只寫一句都好。明天就可以寫另外一句。

又例如：房間很亂，需要清理，卻不知如何下手，那就先做最容易的事，像是，先把垃圾倒了，或者把桌子擦了，明天再做另一項。

試著從微行動做起，通常人常常會一幹起活就不想停下來，然後不知不覺就會做完了。

先別想著一下子要完成太大的目標，這很容易會讓自己覺得目標離自己太遠，自己肯定完成不了；卻又不斷地悔恨，恨自己一直浪費時間。

其實，不是我們不夠有毅力，那些行動力強的人也未必多麼地有毅力，只是他們很有謀略。

一如，我常對同事說，我其實很不喜歡上班工作，我更愛玩更喜歡有自己的時間，因為如此，於是努力找出省時做完事情的方法。

或許，二美所說的謀略，對我而言，正是可以偷懶的謀略啊。

作者為「四塊玉文創」總編輯

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(中時新聞網)