【愛傳媒葉毓蘭專欄】李崗導演是我三十多年的好朋友，而他也約莫從三十年前開始跨足電影產業，是導演、製片人、電影行銷公司的老闆，而他在近年拍攝了《阿罩霧風雲》創立了影想文化藝術基金會，致力於影史教育的這一塊，希望藉由影像的力量來讓年輕學子們對這塊土地有更深的認同。

《光計畫》是李崗擔任監製，由《阿罩霧風雲》跟《星光傳奇》等紀錄片的導演許明淳所導演拍攝的紀錄片，也是李崗導演這幾年最用心的項目。

這部片由蔣介石總統日記從所提到的一段反攻大陸的作戰「光計畫」為引，帶出了一個名為「白團」的團體背後的故事。

「白團」是由一群日本退軍所組成的我國戰後顧問團，他們在政府遷台之後擔任蔣總統的軍事顧問團，給蔣總統以及當時的國民政府許多戰術指導、幹部訓練與擬定反攻計畫，而由他們主導提出的秘件「反攻大陸初期作戰大綱之方案」又名「光作戰計畫」即為本片片名的由來。

這一部紀錄片由許多面向去剖析並探討了在反共抗戰時期，蔣總統所做出的諸多努力。

白團的這群日本退軍將其後半生奉獻給了台灣這塊土地，他們都在我國待上了十數年甚至三十年的時間，甚至都有了漢文的化名在台灣從事軍事機密活動，有許多白團成員的後代組成了名喚「顯彰會」的團體，都會定期到台灣來緬懷與紀念他們的父親。

儘管有白團與「光計畫」的存在，但在1965年的烏坵海戰失利之後，光計畫所代表著的反攻大陸行動與念頭，就完全消失在歷史之中。

之後隨著美國陷入越戰泥沼，轉而向中共尋求外交關係，1971、1979等歷史鏡頭都是我們這一代人深深無法忘懷的痛楚，那是一個風雨飄搖的年代，中華民國ROC所代表的自由中國，在每一次無情的斷交場合，淪為了我們走上街頭抗議的口號。

而在中共與美國建交之後產生的台灣關係法以及一中原則更是將我國逼入了一個四十多年來不可解的死胡同。

本片以蔣總統的去世作為一個轉折點，後半段開始聚焦在中華民國在台灣所遭遇的困境，而這段所謂台灣民主崛起與覺醒的過程，正是我求學成長後所經歷到人生經驗，解嚴、終結動員勘亂時期臨時條款、總統直選、政黨輪替等重大事件，都是成人後的我的親身經歷，我處在洪流之中，時而在美國留學、時而擔任政府的公務員、時而親自走上街頭參與活動。

在這些過程裡面，我的國家認同感一直沒變，甚至更加堅定的相信我的國家是中華民國，一個在風雨飄搖中堅強走過來的亞洲第一個民主共和國，「自由中國」是我求學時期引以為傲的自我認同，「台灣」則是我成長的土地與安身立命的所在；在銀幕上秀出來的這些畫面，不但是敘述了中華民國在台灣的歷史，也讓我投射了許多感情在這些片段中。

一部好的電影，是能夠打動人心的，而《光計畫》這部紀錄片，從白團這個被歷史刻意埋沒的機密團體切入，讓我們看到了中華民國遷台以來所面臨到的種種困難與挑戰，也看到了患難之下的一個國家，可以多麼地堅強、走出屬於我們自己的一條路。

強烈推薦大家去觀賞這部由影想基金會用心製作的紀錄片，這部片將來並不會以商業形式放映，而且會以搭配講座座談的方式讓主創人員或是講師帶領大家導讀視聽這部紀錄片。

沒有商業映演代表本片極難回本，希望大家能藉由此片作為一個引子，讓一些較為年輕、或是海外的朋友可以對我國的近代發展能有一個更通盤的認識。

本片會在12月11日開始在光點台北、三創生活園區、國賓長春等做公益映演，都不收入場費，有興趣的朋友們可以到光計畫的網站裡面填寫表單報名觀賞。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)