人生苦短，出國遊玩才對得起自己啊！關於出國，如果要玩得CP值很高，就要由在地人帶路，這樣才能玩得爽、玩得巧，於是食尚玩家蛙蛙及主持人盧彥澤決定先請身在北海道的小蛙，帶領大家來趟北海道視訊之旅，親自介紹11個必吃、必玩的景點。趕快珍藏起來，下次親自去一趟好好體驗！

北海道釧路濕原、獨木舟體驗、搭乘NOROKKO號列車

台灣人愛暢遊日本，但以下提及的北海道行程，說不定連你都沒去過！首先，小蛙推薦的就是「北海道釧路濕原」，這裡擁有非常遼闊的美景及無邊際的大自然，宛如身處非洲大草原一般，是北海道最具代表性的觀光景點喔！而釧路濕原是一個只有在水量增加時，水才會流入的高層濕原，全程逛完大約要走1小時，過程中能將一整片日本榿木一覽無遺，非常適合散步、放鬆心情。

北海道釧路溼原獨木舟體驗。(圖/截取自食尚玩家影片)

第二個推薦的行程就是在釧路濕原內蜿蜒蛇行的釧路川體驗獨木舟，漂浮在兩旁被綠意盎然植物包圍的河川上，再搭配高緯度的涼風，好不享受啊！河面的平靜及安靜的氛圍，心境都跟著平穩下來，沿途還能欣賞美美風景，這裡絕對要來一趟！

第三個地方就是搭乘北海道的NOROKKO號列車，這可是內行人激推的玩法！NOROKKO號列車是北海道的觀光列車，沿著釧路川一路行駛，每個車站都充滿著有故事感的復古風情，非常值得下車導覽、拍美照，還能吃到火車上的當令美食，是欣賞釧路川的另一種方法喔！

這些必吃！道地爐端燒、人氣拉麵、獲獎乳酪

玩累了總是要填飽肚子，這時就要聽內行人的推薦啦！像是日本很有名的爐端燒就是源自北海道釧路喔！「HATAGO家」是在地老饕必訪的居酒屋，使用最純粹的方式烹調，保留住食材最新鮮的原始風味，吃過一次絕對畢生難忘，尤其店內招牌「厚岸產丸牡蠣」是必點，鮮嫩口感簡直銷魂。

北海道爐邊烤居酒屋HATAGO家。(圖/截取自食尚玩家影片)

說到北海道美食，怎能少了日本拉麵咧！隱身在釧路市場裡的「魚一拉麵工坊」，是一家有中文菜單的人氣拉麵店，還沒走進店裡就會先被那濃厚的香氣所吸引。而最著名的就是用當地產的秋刀魚做成魚醬，再放進超新鮮的牡蠣和蛤蠣等食材烹調而成的拉麵，僅此唯一，別的地方也難品嘗到的美味！

你是乳酪愛好者嗎？那絕對要去共働學舍新得農場一趟。他們生產鮮奶及各式乳製品，其中自製的乳酪可是在歐洲獲得無數次的乳酪大賞，品質深受肯定。不過這間農場產出的量很少，所以吃過的人少之又少，可謂非常珍貴，因此下次去北海道別忘了去吃吃看！

渡邊牧場體驗、WILD WEST RIDERS CLUB騎馬、六花亭吃甜點

北海道的渡邊牧場也不能錯過，因為這邊可以體驗做奶油及擠牛奶，是個闔家歡樂的行程。而它與台灣有濃厚的關係，那就是渡邊牧場的LOGO竟然是台灣人設計的！故事要回溯到20年前，有一位台灣留學生在牧場打工，當時幫忙設計了渡邊牧場的LOGO，沒想到就一直沿用至今。所以下次去牧場時，別忘了一睹出自台灣人之手的LOGO啊！

WILD WEST RIDERS CLUB可以體驗騎馬。(圖/截取自食尚玩家影片)

再來，來到十勝絕對要體驗騎馬！這家WILD WEST RIDERS CLUB讓你體驗馬兒在十勝草原上自在徜徉的暢快感，現場會有專業人士協助，初學者根本不用擔心，可以放心地與馬匹相處，享受騎馬的樂趣。而台灣人每去必買的超熱門伴手禮「六花亭」，絕對要記得去朝聖位於北海道帶廣的總店。除了廣為人知的草莓乾巧克力外，還有鬆餅、Pizza及季節限定產品，而鬆餅是採用北海道奶油製成，濃厚的香氣讓人意猶未盡，只有這裡才吃得到唷！

快收藏！幸福車站敲鐘尋幸福、阿寒湖及摩周湖賞美景

外出遊玩一定要把美照拍好拍滿，那麼帶廣相當知名的幸福車站絕對適合你！它可是戀人必去的朝聖景點，知名程度更吸引不少日本節目、偶像劇指定拍攝，NHK也曾經以此站為主題拍攝旅遊節目。這裡保留了部分的原始候車月台及車廂，戀人還可以敲響幸福鐘、拍美照，不過單身者也不用擔心，這裡獨家販售的特色幸福御守，可以幫你尋覓到幸福喔！

北海道阿寒湖。(圖/截取自食尚玩家影片)

榮獲最高等級的米其林綠色指南三顆星，就是赫赫有名的北海道阿寒湖及摩周湖。親自來到這裡絕對會被眼前的美景震懾住，每一眼都嘆為觀止，畢竟這裡的景色都美得像幅畫，無論是高聳的山巒、平靜的湖面，還是天空倒映在湖上的景色，都將是你絕對要親眼目睹的理由。

北海道風景美、飲食讚，不論玩幾次都玩不膩！以上內行人推薦的11個景點及美食，絕對需要好好珍藏，期待下一次親自朝聖及品嚐，為自己製造一個美妙的回憶！

(中時新聞網)