(更新指數)

台股於9時23分再次更新盤中歷史紀錄，達14064.87點。

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台股昨(3日)首度突破14000點大關，還樹立14049.58點歷史高點，但尾盤失守。今天在聯電開盤跳高近4%帶動下，開盤就重新攻破萬四，並於9時2分以14053.92點再寫盤中新高。

開盤聯電直接由43.3元跳高，一度突破46元，至9時25分漲幅雖收斂，但仍逾5%，暫報45.7元。台積電平盤震盪小漲，497元出發，曾觸及499元，暫報498.5元。

聯電近期漲勢兇到連曾放棄的外資都開始關注。研究機構Aletheia資本重啟對聯電研究，初次評級是買進、目標價60元；晶圓代工龍頭台積電則是重申上看600元。晶圓雙雄同被外資機構點名，可望成台股站穩萬四2大後盾。

據《工商時報》報導、群益投顧分析，盤面上類股輪動太快、火力無法集中，指數雖過高、但上檔壓力也大。傳產由機電、塑膠輪場輪動，電子則由光電領攻。型態面、資金面維持偏多，指數短期繼續高位技術性整理，偏高的短乖離也在修正中，盤面仍由多方掌控，靜待下一波的攻擊訊號出現。主流類股以11月營收表現佳，以及對2021年展望樂觀個股、漲價、購併、轉機等相關題材股如被動元件、記憶體、面板、封測與IC設計等。

(中時新聞網)