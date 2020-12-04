將被巫師交易到火箭，且跟「忍者龜」韋斯布魯克互換東家的沃爾，4日在個人IG上發表離開效力長達10年巫師的心情，內容充滿著對於巫師球迷的深深不捨，除了強調永遠深愛華盛頓這座城市，更表明這並非他想跟大家告別的方式。

「我該從哪裡開始說起呢？10年回想起來是很漫長的時間，剛來華盛頓我只是一個瘦小的19歲年輕人，卻有遠大夢想與目標，」2010年選秀狀元沃爾表示，「你們張開雙臂歡迎我和家人，從第一天開始直到現在，你們始終在震撼著我。」

「從一名年輕新秀到全明星球員，我一直用最好方式來讓大家感到驕傲，無論是跟塞爾提克的第6戰，或是受傷到復健過程，我一直都能感覺到你們的愛，我很感激，也永遠深愛華盛頓，」沃爾說，「但我有可能不會再穿這件球衣了。」

「我永遠不會忘記穿上巫師球衣對你們意味著什麼，這並非我想跟這座城市告別的方式，所以我不會說再見，我會說謝謝大家！」沃爾因為腳跟阿基里斯腱撕裂，上季整季報銷沒打，前次出賽在2018年12月26日，如今卻要改穿火箭球衣了。

(中時 )