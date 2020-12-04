隔夜美股漲跌互見，標普500指數在盤中交易時，一度創下歷史新高，後繼無力下收盤小跌2.29點，跌幅為0.06%，達3666.72點。標普500在上個交易日(2)日已連續兩日收紅，同時創下歷史新高。道瓊斯工業指數則上漲85.73點，漲幅0.3%，達29969.52點。早盤交易時，波音公司因其737 MAX飛機得以復飛，股價大漲下，帶動大型績優股平均亦上漲逾200點。至於納斯達克指數漲幅0.2%，上漲27.82點，至12377.18點。

標普500指數盤中續創新高，但收盤前一小時，受到利空消息襲擊，漲勢受挫故收小黑。有報導指出，因為疫苗產品供應鏈出現問題，輝瑞藥廠可能無法按目前既定時程推出新冠肺炎疫苗。據道瓊通訊社（Dow Jones）報導，輝瑞藥廠發現稍早出產產品中，發現有未達標原物料，故只能出廠原計劃的一半數量。消息傳到美股後，主要指數都嚇到拉回，因此吞噬盤中早盤漲勢。

據悉，輝瑞藥廠和德國BioNtech，目前在正按表定計畫，2021年時可出產13億劑疫苗，藉此可彌補今年恐怕會減少五千萬劑疫苗的缺口。但現在又傳出生產不順利空消息，造成投資人擔憂外，不僅美國三大指數受到影響，輝瑞藥廠股價也跟著下跌1.7%。

早盤時，美國就業數據優於預期，讓市場多頭派為之振奮。因上周初次申請失業保險人數為71.2萬名，遠遠低於市場經濟學家原估78萬名。目前看來，即使在新冠肺炎大規模肆虐美國同時，人力市場也被磨鍊出韌性，不再像之前那麼脆弱，故失業需救濟人數尚處於低點，並未巨幅增加。

美國勞工部也將於美國時間周五，公布投資人關心的11月就業數據報告。道瓊通訊社預估，將增加44個工作機會，較10月有近64萬個工作為之小減。

E-Trade金融公司投資策略董事總經理Mike Loewengart表示，隨著政府推出一系列景氣振興方案，以及疫苗研發進程目前都蠻順利地看來，勞力市場將緩步恢復正常，失業人數亦可望同時減少。 。

自2020年美國總統大選以來，第一次出現眾議院議長南希佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院多數黨領袖米奇麥康奈爾（Mitch McConnell）發表談話，暗示美國國會內部，正試圖尋求達成另輪疫情刺激和解協議。

1日在美國國會兩黨經提議後，公佈的這項高達9080億美元另輪刺激方案，麥康奈爾表示，自己已看到年底前可望達成協議跡象，雙方妥協應已成定局。

高盛（Goldman Sachs）美國首席經濟學家揚哈齊烏斯（Jan Hatzius）報告指出，民主黨領導人似乎已鬆動，不再堅持一定要數兆美元另輪振興方案，這表示年底之前雙方達成共識的可能性大增。

根據最新統計，美國目前有高達10萬名染疫病患正住院接受治療，表示新冠病毒正加速擴大其感染力。這數字也遠高今年春季，感染集中在美國東北部各州的第一波高峰期。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編數據也顯示，美國2日染疫喪生病患為2800名，也創下美國單日因新冠肺炎死亡的最高紀錄。

(時報資訊)