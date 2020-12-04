牧德科技(3563)11月合併營收約1.87億元，月增1.59%，為今年6月以來新高，受惠於客戶需求回穩，且AOI Based電測機、半導體檢測進入2D/3D產品及Smart Camera產品進入收割期，隨著新產品出貨放量，可望成為推升牧德明年營運主要動能。

牧德因客戶訂單回流，11月合併營收1.87億元，月增1.59%，年成長38.88%，不僅連續兩個月月成長，亦是今年6月以來新高，累計前11月合併營收為22.12億元，年減7.78%。

牧德表示，受惠5G應用與手機品牌對於HDI與軟板需求擴展，可望持續維持營運動能，加上近年產品線延伸，鎖定載板高端檢測設備開發，隨著客戶驗證結果逐步開出，今年第4季將逐步加溫。

牧德新產品—旋轉盤四線測試機，結合牧德、久元(6261)、陽程、賦盈專業技術，跨界垂直整合推出新設備，預計今年第4季在大廠客戶測試，今年底到明年第1季開始大量銷售。

展望2021年，牧德表示，除現有市場回溫外，AOI Based電測機、半導體檢測進入2D/3D產品及Smart Camera產品為明年三大成長動能，預期新產品可望成為推升公司明年業績成長，除匯兌損益仍為不可預期因素外，就本業而言，在載板、硬板、軟板等銷售挹注下，可望進一步帶動營收及毛利率優化，全年營收表現審慎樂觀。

牧德表示，公司持續開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

(時報資訊)