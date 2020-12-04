隨著醫美技術成長，許多人會靠整形變美。整形外科醫師許瑞賢在節目分享，一對情侶來診所諮詢，主要是女生要隆鼻，但詭異的是，女子在諮詢過程中不發一語，回診看到新鼻子也完全不興奮，術後一個月回來鼻腔潰爛，她竟回：「那這樣子最好！」醫師耐心了解後，才發現內幕超驚人。

許瑞賢在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，一對年輕的情侶來診所諮詢，男子表示女友鼻子很醜，希望能整得像是「Angelababy」。但詭異的是，女生在諮詢期間什麼話都沒說，即便醫師詢問她的意見，她也都只是點頭回應，不過，最後女生也主動簽下手術同意書，因此醫師也就替其安排手術。

許瑞賢表示，手術順利完成，回診那天卻只有女生自己回來。最奇怪的是，要拆鼻模、看新鼻子的時候，一般的患者多會展現出興奮、緊張的情緒，這名女患者自始至終都是面無表情，拿起鏡子一照，她也只是冷冷的說：「喔！謝謝。」便離開整形診所，讓醫護人員覺得超級奇怪。

許瑞賢接著說，隔了一個月之後，女患者回診所複診，恢復狀況不如預期，從鼻樑到鼻頭的部分都腫腫的，照內視鏡檢查後發現，裡面都潰爛了，因此必須將植入物取出來，但取出後鼻子就會恢復原樣。一般女生聽到都會難過落淚，可是這位女患者聽了竟然笑說：「那這樣子最好！」

許瑞賢覺得女子的行為實在太奇怪，便回想起女子手術曾「尿床」，但因點滴給的少，通常病人應不會尿床，但當時手術結束發現「整個手術檯上都是尿液，就是下面濕了。」且術後回到恢復室，女子每5分鐘就要上一次廁所，看到這個狀況，也讓醫師不免懷疑女子可能有吸毒，才導致膀胱纖維化、鼻腔內潰爛。

後來在醫護的耐心詢問下，女子才坦承，這段期間她與男友都在吸毒，因為毒品很昂貴，因此男友帶她來整形，想讓她晚上去八大行業兼差賺錢，但她其實很不甘願，而從女子的言語間，醫師也能感覺到她的不甘願。

許瑞賢聽了非常心疼，便先按照原醫療計畫，替女子處理傷口，接著告知她必須通報社會局，但對方聽了堅決反對，因為她真的很愛男友，並說她已經恢復原貌，所以也不適合去八大場所工作，便匆匆離去。但醫護事後覺得不太對勁，原想打電話與她溝通，卻發現對方留下的是假的電話。

(中時新聞網)