前立委蔡啟芳先前因為肺阻塞，進行「肺部移植手術」，如今他體重從原本60幾公斤掉到38公斤。其兒子蔡易餘近日po出蔡啟芳近況照片，瘦弱身影讓網友非常震撼，希望蔡啟芳能好好照顧身體，早日康復。
據《聯合報》報導，蔡啟芳７月因肺阻塞在台大醫院接受肺部移植手術，經過幾個月來的休養，最近蔡啟芳又因感冒發燒而住院。蔡易餘無奈表示，父親開刀前，體重還有60幾公斤，但開刀後只剩38公斤，而且又不好好照顧自己和遵循醫生指示，讓家人相當擔心。
蔡易餘3日在臉書po出父親蔡啟芳最新近況照片，並感謝行政院長蘇貞昌在國事繁忙之時，騰出時間來探望父親蔡啟芳，更表示，「護理師看到蘇貞昌來，很高興的小小聲請院長幫忙來唸他一下『要多聽醫師的話』⋯唉，遇到不聽話的病人，真的辛苦她們了」！
文章和照片po出不久之後，同黨立委賴品妤，趙天麟，林楚茵，高嘉瑜等立委和其他縣市同黨立委，及時代力量立委邱顯智都留言為蔡啟芳加油打氣；底下網友也表示，「瘦成這樣令人不捨，我落淚了！為蔡委員祈福，一切平安」，期望蔡啟芳「早日康復！健康平安」！
(中時新聞網)
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