讀者Wen-chung在2020-11-5利用本網站的「與我聯絡」詢問:教授您好:非常感謝您在網頁上的分析以及提供知識的分享,受益良多。最近注意到黃豆的成分裡的營養素似乎很理想,所以覺得那黃豆似乎很適合拿來當主食啊!結果發現炒豆子似乎不好消化。那這樣營養素能吸收嗎? 所以又繼續搜尋網路上黃豆的相關資訊,看到這篇反對的文章以及這個報導。

這位讀者有附上兩篇文章的網路連結,而為了避免把大家搞糊塗了,我決定把這兩篇文章分開來討論。我已經在三週前(2020-11-10)發表《黃豆「恐」致癌。》

今天要討論的是一篇2012年8月發表在《琉璃光》網站的文章,標題是:《黄豆是救星、抑是禍首?》

作者俞静静在開頭說:「黃豆工會(American Soybean Association)每年投入至少八千萬美元,利用各種媒介,給黃豆塑造出健康聖品的形象,宣稱多吃黃豆能預防心臟病、癌症、改善更年期症狀等等,有些觀念已成功的深入人心。如果上網流覽,會看到大多都是讚揚黃豆好處的資料。」

「其實自一九九○年起,美國科學界就陸續有研究黃豆對健康影響的結果發表,然而微弱的聲音總被淹沒。在食品營養學界一向以「敢言人之所不敢言」的瑪麗.安寧格博士(Mary G. Enig, PhD),於二○○一年開始數度撰文及演講黃豆之弊,這方面的訊息才逐漸較完整的披露。本文以安寧格博士所屬之基金會(Weston A. Price Foundation)所刊行的多篇專文為主要參考內容,只期望中文的讀者在接收了大量由食品工業界散播的消息之外,也能聽見一點不一樣的聲音。」

從這段話就可看出,作者俞静静是根據Weston A. Price Foundation的Mary Enig博士的著作而認為黃豆是對健康有害。

Mary Enig博士是Weston A. Price Foundation的創辦人之一,而她的確是「敢言人之所不敢言」,例如她說來自動物和椰子的飽和脂肪是對健康有益。她甚至還說椰子油可以治療病毒引起的疾病,包括艾滋病。所以,《敢言》跟《胡言》之間有時候還真的是很難分辨。她在2014-9-8死於中風,享年83。

Weston A. Price Foundation是在1999年由Mary Enig和Sally Fallon基於Weston A. Price的營養學理念而創建的。

Weston A. Price(1870生,1948卒)本行是牙醫,但在1930年左右轉移興趣到營養學。他在1939年發表Nutrition and Physical Degeneration,而這本書在2017年在台灣被翻印成《體質大崩壞》。有關這本書的一些問題,我已經在2019-1-23有稍作說明。請看《銀粉有害嗎,洗牙有必要嗎。》

Weston A. Price聲稱世界各國的原住民很少有蛀牙,而究其原因是他們吃原始食物。反過來說,生活先進的人(即歐美白人),由於吃現代食物而容易蛀牙。從這項觀察,他進一步聲稱,現代人的種種健康問題,包括心臟病,糖尿病(也就是所謂的「體質大崩壞」),都是由於食用現代食物而引起。因此,他大力提倡原始食物,包括喝未消毒的生奶,吃生肉,等等。(註:美國的CDC和醫學界都有發文警告未消毒生奶的危險。請看Raw Milk Questions and Answers和Unpasteurized Milk: A Continued Public Health Threat)

這本書在1939年發行後不久就被醫學界批評是違反科學。例如一篇發表在American Journal of Public Health(美國公共衛生期刊)的書評說:「這本書給人的印象是,作者在未經適當核實的情況下接受某些故事為事實」。另一篇發表在Journal of American Medical Association(美國醫學會期刊)的書評說:「他對於問題的處理是用傳福音的方式而不是科學」。(註:個人的觀察和判斷並非科學證據)

有兩個專門打擊偽科學的網站也對Weston A. Price嚴加批評。Science-Based Medicine(基於科學的醫學)在2015-10-13發表Weston Price’s Appalling Legacy(韋斯頓普萊斯駭人聽聞的生平)。Quackwatch(偽醫學視察)在2019-8-6發表My Concerns about “Holistic” and “Biological” Dentistry(我對“整體”和“生物”牙醫學的擔憂)。(註:《牙醫學》指的是Weston A. Price的本行)

所以,Weston A. Price的營養學理念是違反科學的,而創建Weston A. Price Foundation的Mary Enig也就是傳承了此一違反科學的營養學理念。

有關黃豆對健康的影響,正面的科學證據是遠遠超過負面的。例如,日本公共衛生中心的主任Shoichiro Tsugane醫生在今年7月發表一篇綜述論文,就是把日本人的長壽歸功於攝取較多的黃豆。請看Why has Japan become the world’s most long-lived country: insights from a food and nutrition perspective(為什麼日本會成為世界上壽命最長的國家:從食物和營養的角度來看)。

不管如何,雖然《琉璃光》網站的那篇文章標題是《黄豆是救星、抑是禍首?》,但它其實就是要告訴大家《黄豆是禍首》。只不過,很不幸的是,它所基於的文獻才是真正的禍首。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)